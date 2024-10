Outubro Rosa: Detran promove curso gratuito de moto para mulheres

Em alusão ao “Outubro Rosa”, mês de prevenção ao câncer de mama, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realiza ações internas e externas para os servidores do órgão e cidadãos. Por esse motivo, realizará mais uma edição do curso de pilotagem de motocicleta, desta vez exclusivo para mulheres.

As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (14) e seguem até as 12 horas desta quinta-feira (17), no site www.detran.es.gov.br. A capacitação é gratuita.

Leia também: Sine de Anchieta tem 39 vagas abertas nesta terça (15)

Nessa edição do curso, estão sendo disponibilizadas 15 vagas. As aulas serão realizadas de forma presencial na próxima segunda-feira (21). As aulas teóricas serão realizadas das 8h às 12h, no Espaço Detranzinho, localizado no bairro Boa Vista II, na Serra, e a parte prática será das 13h às 17h, no Pavilhão de Carapina, também na Serra.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca as mulheres como condutoras mais cautelosas.

“Os dados estatísticos de mortes no trânsito no Espírito Santo apontam que as mulheres, no geral, são as que menos morrem nas vias capixabas. E quanto mais preparadas elas estiverem, melhor será para todos. Por isso, essa edição do curso é para elas. O objetivo é aprimorar as técnicas e desenvolver as habilidades na condução segura da motocicleta para que elas possam enfrentar com melhor conhecimento situações encontradas no dia a dia do trânsito.” Givaldo Vieira, diretor geral do Detran|ES

Para se inscrever, é necessário ser habilitada na Categoria A e não estar cumprindo penalidades de Suspensão do direito de dirigir e Cassação da CNH. As alunas também deverão comparecer ao curso com a motocicleta, capacete, roupa adequada (calça, jaqueta ou blusa manga longa), calçado fechado (tênis ou botina) e assinar Termo de Responsabilidade para Curso Prático.

O curso faz parte das atividades da Escola Pública de Trânsito do Estado do Espírito Santo, que tem o objetivo de promover a Política Nacional de Trânsito, bem como a execução de cursos voltados para o exercício da cidadania, mobilidade e segurança no trânsito, aperfeiçoamento e capacitação da área.

Conteúdo das aulas

As aulas teóricas e práticas terão formato presencial e serão ministradas pelos técnicos especializados das empresas parceiras. Veja o conteúdo programático:

Características de motocicletas: equilíbrio dinâmico, força centrífuga, não tem carroceria, comandos, câmbio sequencial – (automático) maneabilidade

equilíbrio dinâmico, força centrífuga, não tem carroceria, comandos, câmbio sequencial – (automático) maneabilidade Inspeção preventiva: pneus, comandos e cabos, luzes e parte elétrica, óleo e combustível

pneus, comandos e cabos, luzes e parte elétrica, óleo e combustível Equipamentos de proteção: capacete, vestiário, chuva

capacete, vestiário, chuva Postura

Frenagem

Curvas

Visibilidade

Posicionamento da motocicleta

Estratégias de segurança: PIPDE: Realizar a manobra com determinação e rapidez. (P) Pesquisar, (I) Identificar, (P) Prevenir, (D) Decidir, (E) Executar

PIPDE: Realizar a manobra com determinação e rapidez. (P) Pesquisar, (I) Identificar, (P) Prevenir, (D) Decidir, (E) Executar Dicas para garupa: equipamento correto, equipamentos de proteções, capacete, subir na moto, companheirismo com o piloto, curvas, procedimentos

Serviço

Curso de Pilotagem para mulheres – Veículo 2 rodas (motocicleta)

Inscrições:

Site: www.detran.es.gov.br

www.detran.es.gov.br De segunda-feira, dia 14 de outubro, até 12 horas de quinta-feira, 17 de outubro.

A seleção será feita por ordem de inscrição, respeitando os critérios para participação. O Detran|ES entrará em contato por telefone ou e-mail com cada contemplado para confirmar a participação no curso.

Vagas: 15

Aulas: Segunda-feira, 21 de outubro de 2024

Horários:

Das 8h às 12h – parte teórica

Das 13h às 17h – parte prática

Locais:

Aulas teóricas: Detranzinho, localizado atrás do Vitória Apart Hospital, na Rua Sebastião Rodrigues Miranda, n.º 49, Boa Vista II – Serra/ES

Detranzinho, localizado atrás do Vitória Apart Hospital, na Rua Sebastião Rodrigues Miranda, n.º 49, Boa Vista II – Serra/ES Aulas práticas: Pavilhão de Carapina, Rodovia do Contorno S/N, km. 1 (Jardim Carapina), Serra, ES · 5,7 km