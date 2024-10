Outubro Rosa: mamografias em Cariacica não tem fila de espera

Durante o mês de conscientização sobre o câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, Cariacica está intensificando os atendimentos médicos e a oferta de exames de mamografia.

Ao longo de todo mês, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município estarão com uma programação de atividades especiais em alusão a campanha com o objetivo de facilitar o acesso ao diagnóstico precoce da doença.

“O câncer de mama é uma doença séria, mas o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Por isso, é fundamental que as mulheres façam seus exames regularmente. Em Cariacica não há fila de espera para a mamografia. Basta que a mulher na faixa etária indicada para o exame procure a unidade mais próxima para uma avaliação médica.” secretário de Saúde, Pedro Ivo da Silva

As UBS são a porta de entrada para as mulheres que desejam realizar a mamografia, especialmente aquelas na faixa etária de 50 a 69 anos, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.

Após a consulta médica, as pacientes são encaminhadas para a mamografia de rastreamento, que é um dos principais métodos de detecção precoce do câncer de mama.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo. Em 2021, estimava-se que o Brasil registraria cerca de 66 mil novos casos da doença, com uma taxa de incidência de 61,61 casos para cada 100 mil mulheres, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA).