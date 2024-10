Vitória oferece consultas em otorrinolaringologia para os moradores

Mais acesso aos serviços especializados de saúde! Nesta segunda-feira (07), a Prefeitura de Vitória iniciou a oferta de consultas em otorrinolaringologia para os moradores do município.

Ao todo, serão ofertadas 3.190 consultas por ano em otorrinolaringologia. Neste momento, serão ofertadas 1.728 consultas por meio do contrato com a Santa Casa.

“Hoje, são ofertadas 648 consultas e vamos ampliar para 3.190 consultas por ano. Um aumento de 392%. Queremos dar celeridade nos atendimentos aos nossos munícipes. A nossa prioridade é cuidar das pessoas!”, disse a secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini.

Para ser atendido, o morador deve ir até a Unidade de Saúde de referência. Após avaliação, se necessário, o paciente será encaminhado para a consulta com o especialista.

