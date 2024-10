Ovo em excesso faz mal? Especialista esclarece

Ovo em excesso faz mal? A nutricionista Raquele Monteiro Requieri explica que o corpo tem uma quantidade de proteína diária necessária. Portanto é necessário equilibrar o consumo de ovos, como qualquer outro alimento, para evitar problemas à saúde.

Segundo ela, se a pessoa consome mais ovos do que o necessário, o corpo não absorve o excedente. “Ele vai excretar essa proteína”, afirma Raquele. Ela também ressalta que o excesso de qualquer alimento pode ser prejudicial.

Embora os ovos sejam ricos em proteínas e colesterol, Raquele destaca que, atualmente, não consideram mais o colesterol do ovo nocivo à saúde. “O que faz mal à saúde é, na verdade, os excessos”, reforça.

Portanto, o segredo está em equilibrar a ingestão de ovos dentro da necessidade proteica de cada indivíduo. Não existe um limite exato de consumo diário, mas é fundamental saber a quantidade ideal de proteína para cada pessoa.

Por fim, Raquele conclui que o problema não é o ovo em si, mas o consumo desregulado de qualquer alimento. “O adequado é encaixar o ovo dentro da necessidade proteica do dia”, finaliza.

