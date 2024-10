PF prende sete pessoas durante operação “Ghost”, em Anchieta

A Polícia Federal prendeu sete pessoas durante a operação Ghost, realizada na Grande Vitória e em Anchieta, Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (10).

De acordo com a PF, as investigações revelaram que os envolvidos movimentaram drogas, armas e veículos, buscando o fortalecimento e, inclusive, possível parceria da estrutura da grande organização criminosa de São Paulo com uma organização criminosa da Grande Vitória.

Diversos investigados possuem inúmeras passagens anteriores por crimes graves, como homicídio, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de figurarem como membros de facções criminosas.

Diante dessa situação, o Poder Judiciário, além de deferir 12 mandados de busca e apreensão, ainda determinou a prisão temporária de sete investigados, como medida necessária para impedir que continuassem a prática criminosa.

Ao todo, cerca de 60 policiais federais foram mobilizados para o cumprimento dos respectivos mandados. Dessas, quatro prisões temporárias, além de três situações prisões em flagrante. Ainda, foram apreendidas duas pistolas e drogas.

O nome da Operação “Ghosts” faz referência à atuação dos investigados, que agiam como “fantasmas”, na tentativa de se esquivar do Poder Público.