PM encontra arma e drogas em obras de construção em Itapemirim

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão encontraram um revólver, pedras de crack e pinos de cocaína escondidas em uma obra de construção civil na localidade de Graúna, em Itapemirim, na última quarta-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela localidade de Graúna, próximo ao Campo Society, quando receberam denúncia anônima informando que indivíduos estariam escondidos em uma obra em construção, realizando tráfico de drogas e portando arma de fogo.

Após as informações, as guarnições foram ao local, porém, os suspeitos não foram localizados. Foi feita buscas em volta da obra, sendo encontrada uma sacola de cor preta com 17 pedras de crack, 80 pinos de cocaína, um revólver da marca Taurus de calibre .32, com 6 munições.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, para as providências cabíveis. “A guarnição permaneceu em patrulhamento pela região para inibir possíveis ações criminosas e coletar mais informações que possam levar à identificação dos suspeitos envolvidos”, disse a PM.