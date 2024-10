PM recupera dois veículos e apreende drogas no Espírito Santo

Na última segunda-feira (7), a equipe da Força Tática do 12º Batalhão, com o apoio da equipe K-9, realizou uma operação, que resultou na apreensão de drogas e recuperação de dois veículos com restrição de furto e roubo no bairro Aviso, em Linhares.

De acordo com a Polícia Militar, com o apoio da cadela policial “Pantera”, especializada no faro de armas e drogas, as buscas levaram à apreensão de 95 pedras de crack, 30 papelotes de cocaína e cinco buchas de maconha.

Durante as buscas, em um dos becos da região, foi localizada uma motocicleta Honda XRE 300 de cor cinza, que, após consulta do chassi, foi identificada registro de furto/roubo, na cidade do Rio de Janeiro. Em uma construção abandonada próxima, foi encontrada uma segunda motocicleta, uma Honda CG 150 Fan, de cor preta, que também constava como veículo furtado.

As motocicletas foram recolhidas ao pátio credenciado do Detran e as drogas entregues na 16ª Delegacia de Polícia. Não houve detidos.