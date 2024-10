Homem é detido após ser flagrado furtando válvulas de metais em Cachoeiro

Um homem foi detido após ser flagrado furtando válvulas de metais dentro de uma escola no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última segunda-feira (7).

Segundo a Guarda Civil Municipal, após receberem determinação para deslocarem à antiga escola Darwin, os guardas foram ao local e encontraram o suspeito no interior da escola com um cano e uma talhadeira nas mãos arrancando três válvulas de metais da parede.

O homem estava com a mão machucada devido as pancadas que deu para arrancar os objetos. Ele foi detido e encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para as devidas providências.