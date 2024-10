Podemos governará a maior população no Espírito Santo a partir de 2025

Com o fim das apurações do primeiro turno das eleições municipais, é possível dizer que, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, o Podemos governará a maior população do estado. Serão 981.169 habitantes nas 11 cidades que o partido venceu no pleito deste domingo (6). O presidente do partido, deputado federal Gilson Daniel, consolida sua liderança e é um dos principais vencedores do pleito.

Sem contabilizar o município de Serra, que ainda terá segundo turno, o Republicanos governará 585.668 habitantes, seguido do Progressistas com 491.856 e pelo MDB com 401.869. Apesar de ter eleito a maior quantidade de prefeitos (21), o partido do Governador Renato Casagrande, o PSB, terá sob sua responsabilidade 376.525 capixabas.

O Podemos é, também, o partido de Wanderson Bueno, reeleito com a maior votação proporcional do Espírito Santo, com 92,49% dos votos de Viana, berço político do presidente Gilson Daniel. Além de Bueno, a sigla terá mais duas prefeituras na Grande Vitória, com Arnaldinho Borgo, sendo reeleito com quase 80% em Vila Velha e com Eleazar Lopes, eleito em Fundão. O partido é, portanto, o que mais fez prefeitos na região metropolitana.

Grandes cidades com liderança do Podemos

Duas das maiores cidades do norte capixaba, Linhares e São Mateus, serão administradas a partir do ano que vem pelo Podemos, com as vitórias consagradoras de Lucas Scaramussa e Marcus da Cozivip. O partido venceu ainda em Ibiraçu (Duda Zanotti), Iúna (Romário Batista), Marataízes (Toninho Bittencourt), Montanha (Iracy Baltar), Rio Bananal (Bruno Pella) e em Rio Novo do Sul (Nei Castelari).

Além disso, o Podemos elegeu neste domingo 12 vice-prefeitos em importantes municípios para o tabuleiro político do estado: Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Irupi, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Pancas, Piúma, Santa Teresa, São Mateus e Sooretama.

125 vereadores do Podemos

A expansão do Partido passou também pelo aumento considerável no número de vereadores. A partir do ano que vem serão 125 vereadores do Podemos. O partido e o seu presidente, Gilson Daniel, tornaram-se os principais atores no xadrez eleitoral do Estado.