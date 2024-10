Polícia apreende a maior quantidade de maconha de Vila Valério

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou, nesta terça-feira (8), uma operação de combate ao tráfico de drogas.

Durante a ação, foram apreendidos 11 quilos de maconha, além de diversos materiais utilizados no preparo da droga para comercialização, como balanças, facas e embalagens plásticas.

A operação contou ainda com o apoio de policiais civis da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, e teve como alvo uma região de mata fechada utilizada por traficantes para armazenar entorpecentes.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, delegado Deyvide Paoli, a ação foi resultado de um trabalho investigativo que levantou informações sobre a prática criminosa.

Com o auxílio dos cães farejadores da equipe K9, Rex e Pandora, da PMES, os policiais conseguiram localizar e apreender aproximadamente 11 quilos de maconha, que estavam acondicionados em um tonel de plástico enterrado na região de Córrego Santa Cruz, na zona rural de Vila Valério. Foram encontrados também diversas balanças digitais e outros materiais para o embalo das drogas.

Segundo o superintendente da Polícia Regional Norte (SPRN), delegado Fabrício Dutra, essa foi a maior apreensão de drogas já realizada na cidade.

Nenhum suspeito foi localizado no momento da ação. As investigações seguem em curso para identificar e responsabilizar os indivíduos envolvidos.

O delegado Deyvide Paoli destaca que a participação da comunidade na delação desse tipo de crime é crucial para o combate ao tráfico de drogas no Estado. Ele explica ainda que a denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou por meio do site disquedenuncia181.es.gov.br. “Todas as informações serão colhidas e analisadas”, garantiu.