Polícia apreende quantidade da droga Skunk em Itapemirim

Policiais militares da Força Tática apreenderam 22 buchas, um pedaço grande de Skunk e outros materiais do tráfico de drogas com um suspeito durante uma abordagem no balneário de Itaipava, em Itapemirim, na última quinta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizavam o patrulhamento pela região, quando abordaram um indivíduo. Após a revista, os policiais encontraram com ele um pedaço grande e 22 buchas de skunk, duas balanças de precisão, seis cápsulas calibres 38, uma munição calibre 380, vários materiais para embalar as drogas, um celular e R$ 100,00 em espécie.

O suspeito e todo o material foram encaminhados para à Delegacia Regional de Itapemirim.