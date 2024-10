Suspeito de violência doméstica e ameaça é preso em Muniz Freire

A Delegacia de Muniz Freire, prendeu na última quarta-feira (16), um homem de 49 anos, investigado por ameaça, violência psicológica e lesão corporal qualificada contra a esposa, também de 49 anos. A prisão ocorreu no bairro Menino Jesus.

No último dia 8, a vítima procurou a delegacia para registrar a denúncia, relatando ter sido vítima de violência doméstica durante 25 anos de convivência. Segundo a mulher, o agressor sempre apresentou comportamento violento, mesmo sem o uso de álcool ou drogas. De acordo com a investigação, o casal tem um filho de 9 anos e os episódios de violência física e psicológica se intensificaram após o nascimento da criança.

Leia também: Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de homem em Divino

“Ela relatou ter sido agredida com socos, tapas e até com o uso de objetos, como cabos de vassoura, e explicou que não havia denunciado antes por medo das ameaças de morte feitas pelo suspeito. Em uma das situações mais graves, ocorrida no mês passado, ele teria ameaçado matá-la com uma faca, afirmando que faria o mesmo que um tio dele havia feito”, destacou o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Muniz Freire.

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, temendo pela vida. Diante da gravidade dos fatos, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pelo Judiciário. Após o mandado ser expedido, os policiais realizaram diligências e, nessa quarta-feira (16), o homem foi localizado e preso sem resistência.

Ele foi encaminhado ao plantão da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Posteriormente, foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.