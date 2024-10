Polícia Civil e EDP flagram furto de energia em propriedade rural no ES

A Polícia Civil e técnicos da EDP realizaram, nesta terça-feira (15), inspeção de combate ao furto de energia em uma propriedade rural localizada na Rodovia ES 245, no município de Rio Bananal. A ação contou com a participação de equipes técnicas da distribuidora, policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic) e peritos da Polícia Científica.

No local, durante a vistoria, foi constatado uma ligação clandestina de energia que alimentava uma bomba de irrigação, caracterizando o furto. Ou seja, a energia consumida não estava sendo devidamente paga. A irregularidade foi removida. O dono da propriedade rural prestou esclarecimentos na Delegacia Regional de Linhares.

Além do processo criminal, o proprietário irá arcar, conforme a regra da Resolução ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.

Crime

O furto de energia é crime previsto no Código Penal Brasileiro e representa riscos significativos para a segurança da população e para o sistema elétrico. A EDP reforça que combate rigorosamente este crime. Casos de irregularidade podem ser denunciados anonimamente pelo site da EDP ou pelo telefone 0800 721 0707.