Polícia cumpre mandados e seis são presos em Cachoeiro de Itapemirim

Seis pessoas foram presas em cumprimento de mandados de busca e apreensão durante uma operação realizada no bairro Nossa Senhora Aparecida (Corte Grande), em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (23).

A ação teve início por volta das 5h desta quarta-feira, e teve o objetivo de cumprir sete mandados de prisão contra os líderes do tráfico de drogas do bairro Nossa Senhora Aparecida. Desses, quatro mandados de prisão temporária foram cumpridos. Seis pessoas foram detidas, sendo duas presas em flagrante.

Além disso, materiais usados no tráfico de drogas foram apreendidos, mas ainda estão fazendo o levantamento. Os materias apreendidos e os detidos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional do município.

