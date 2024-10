Polícia Militar apreende armas, drogas e mais de R$ 23 mil no ES

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com o auxílio do cão Coda, apreenderam R$ 23.625,00 em espécie, além de duas armas de fogo, munições, unidades de haxixe e cocaína no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na madrugada desta quarta-feira (16).

A PM informou que os militares estavam em patrulhamento tático no bairro quando receberam informações de um popular dizendo que estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma distribuidora de bebidas e que o proprietário do estabelecimento escondia armas de fogo no local. Diante da denúncia, as equipes prosseguiram até o endereço indicado, onde realizaram a abordagem de dois funcionários. No bolso de um dos indivíduos, de 31 anos, as equipes encontraram R$ 893,00 em espécie.

No local, cão Coda encontrou uma pistola calibre 9mm em uma escada nos fundos do imóvel. A arma estava carregada e alimentada com 15 munições. O cão também localizou uma bolsa com um revólver calibre 38 carregado com seis munições, quatro carregadores com seis munições calibre 38 em cada e 32 munições calibre 9mm.

Mais apreensões

Ainda no estabelecimento, foram encontradas 18 buchas de maconha, quatro pinos de cocaína e quatro unidades de haxixe, além de uma mochila com R$ 22.732,00 e três pedaços de maconha.

Ao serem questionados, o homem de 31 anos confessou ser o dono das armas de fogo e dos três pedaços de maconha, mas disse não saber de quem era o restante dos entorpecentes. O outro funcionário, de 19 anos, ficou em silêncio. Os dois indivíduos e todo o material apreendido foram levados à Delegacia Regional da Serra.