Polícia Militar apreende drogas, armas e munições em Cachoeiro

Policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreenderam duas armas de fogo, diversas drogas, uma faca, rádio comunicador e material para embalo durante patrulhamento realizado na tarde dessa segunda-feira (30), em Cachoeiro.

A ação foi realizada para verificar denúncias anônimas de que um indivíduo estaria guardando drogas dentro de casa, no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim. Um homem de 29 anos foi conduzido à 7ª Delegacia Regional.

De posse das informações recebidas, os policiais da Força Tática e da equipe K9, junto com o cão de faro Messi, foram ao endereço indicado e, perceberam que a residência exalava um forte odor de entorpecente.

Segundo informações da Polícia Militar, as guarnições entraram em contato com os moradores do imóvel e explicaram o motivo da presença policial no local. Nesse momento, o homem confessou que havia drogas e uma pistola na casa, que seriam de sua propriedade. Após buscas no local, foram localizados uma pistola calibre 380, oito munições de mesmo calibre, material para embalo, dois tabletes de maconha, R$ 96,00 em espécie, além de uma embalagem com resquícios de crack.

Ao ser questionado, o homem relatou que havia mais materiais ilícitos escondidos em uma área de obra que fica atrás da casa da mãe dele. Com isso, parte da guarnição deslocou-se ao outro endereço. Ao chegar no local, com o auxílio do cão Messi, a equipe localizou uma mochila com um tablete e meio de maconha e três porções da mesma droga, 10 pinos de cocaína, um revólver calibre 357, 12 munições calibre 38, 50 munições calibre 9mm, um rádio comunicador.

Todo o material apreendido e o indivíduo de 29 anos foram entregues na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.