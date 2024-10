Polícia Militar apreende maconha durante patrulhamento tático em Guaçuí

Na madrugada desse domingo (20), os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão apreenderam nove tabletes de maconha durante patrulhamento no Bairro Cid Moreira, em Guaçuí.

Após denúncias e informações do serviço de inteligência, destacando que teriam indivíduos comercializando entorpecentes e de posse de armas, próximo à Caixa D’agua, os policiais realizaram o patrulhamento a pé até o local, porém os suspeitos fugiram em direção ao pasto.

Leia Também: Vídeo | Acidente entre motos deixa três feridos no centro de Alegre

Durante a fuga os suspeitos deixaram no local dois celulares, nove tabletes de maconha, pesando aproximadamente 240 gramas e sacolas para o embalo do material.

Os policiais realizaram buscas na região, porém os suspeitos não foram localizados. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.