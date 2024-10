Vídeo | Acidente entre motos deixa três feridos no centro de Alegre

Um acidente envolvendo duas motos deixou dois motociclistas e uma garupa feridos na noite deste sábado (19), no centro de Alegre.

O Sistema de Monitoramento de CFTV de uma empresa de segurança do município flagrou o exato momento em que as duas motos se chocam de frente.

No vídeo, é possível ver quando uma moto com duas pessoas corta um veículo em local proibido, na rua Dr. Wanderley, e bate de frente com outro motociclista que segue na via contrária.

Pouco tempo depois, é possível ver uma ambulância no local prestando socorro às vítimas. O estado de saúde dos envolvidos não foi informado. Assim que obtivermos mais informações, a matéria será atualizada.

Veja o vídeo:

Imagens: Renan Sueth