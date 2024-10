Polícia prende autores de furto e apreende submetralhadora em Guaçuí

Policiais civis prenderam dois homens suspeitos de invadirem e furtarem uma televisão da secretaria de assistência social, localizada na avenida Agenor Luiz Tomé, no centro de Guaçuí.

Segundo a Polícia Civil, os funcionários da prefeitura chegavam para trabalhar e, quando olharam as imagens das câmeras de segurança, viram a ação dos criminosos.

Imediatamente, os funcionários foram até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Após os policiais terem acesso às imagens, os autores do crime foram identificados e localizados dentro de suas casas. Eles confessaram o furto e disseram que haviam trocado a TV por pedras de crack, com um traficante no bairro São Miguel.

Os policiais civis se deslocaram até a residência do suspeito e, ao perceber a chegada das viaturas, ele fugiu pelos fundos da casa, não sendo localizado pela polícia. Na residência, foi localizada a TV furtada, além de uma submetralhadora calibre 9mm de fabricação caseira com carregador, 56 munições calibres 9mm intactas, uma porção de crack com peso de 5,0 gramas, dois simulacros de arma de fogo, R$ 300,00 em espécie, um rolo de papel film e cartões de saúde e bancário.

Os presos foram autuados por crime de furto qualificado e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.