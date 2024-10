Polícia prende suspeito de matar e abandonar corpo em estrada no ES

Um indivíduo de 31 anos, foi preso na última sexta-feira (18), suspeito de ter assassinado e ocultado o corpo de Eden Cavalcante de Jesus, de 39 anos, encontrado no dia 28 de setembro às margens de uma estrada na zona rural do município de Santa Teresa.

Segundo o chefe da Delegacia Regional de Santa Teresa, delegado Christian Rios, informou que durante o depoimento, o suspeito confessou o crime e disse que agiu em defesa da esposa da vítima.

“Ele nos disse que a vítima e a esposa estavam na casa dele e, em determinado momento, começaram a brigar e se agredir. O suspeito afirmou que tentou interferir e acabou agredido também. Por conta disso, pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima. Depois disso, ele obrigou a esposa da vítima a ajudá-lo com a ocultação do cadáver”, explicou Christian.

Esposa da vítima foi mantida em cárcere privado

Ainda de acordo com a investigação, após o crime, o suspeito manteve a esposa da vítima sob cárcere por cinco dias. Ao final desse tempo, ele entregou um valor para ela e ela pegou um ônibus de Santa Teresa para o município da Serra. “Nós localizamos essa mulher e conseguimos tomar seu depoimento. No momento, ela não será indiciada, mas as investigações seguem em andamento”, disse o delegado Christian Rios.

A autoridade policial solicitou perícia na casa onde a vítima teria sido morta e a equipe de peritos da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) constatou que haviam manchas de sangue no local.

O homem, de 31 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Santa Teresa e, após o cumprimento do mandado de prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça.