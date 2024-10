Polícia prende suspeito de matar homem e jogar corpo no rio em Cachoeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), ambas de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com o Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul, prendeu um homem de 30 anos, no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

A prisão ocorreu nesta terça-feira (22) após diligências investigativas. Em desfavor do indivíduo, haviam dois mandados de prisão. Um pelo crime de tráfico de drogas e outro por homicídio qualificado ocorrido no mês de junho deste ano em Cachoeiro de Itapemirim.

O crime ocorreu no dia 15 de junho no bairro Ilha da Luz. O corpo de um homem, de 53 anos, foi encontrado boiando às margens do rio Itapemirim. Após trabalho pericial, foi verificado que o homem tinha marcas de lesões provenientes de arma branca.

No momento da prisão, o suspeito portava uma espada japonesa conhecida como “Katana”, que foi apreendida pelos policiais. O preso foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e, posteriormente, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.