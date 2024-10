Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de homem em Divino

Na última quinta-feira (17), policiais civis da Delegacia de Guaçuí prenderam dois homens, de 28 e 36 anos, suspeitos de envolvimento na morte de Aristoteles Augustinho Lourenço Borges, de 58 anos, em Divino de São Lourenço.

Segundo a Polícia Civil, as prisões aconteceram após a equipe cumprir dois mandados de prisão temporária contra os suspeitos na localidade de Córrego do Pavão, zona rural de Divino de São Lourenço.

Como aconteceu o crime?

Aristoteles foi encontrado morto dentro de um açude na sua propriedade rural no dia 8 de setembro desse ano. Após ser realizada a perícia no corpo da vítima, foi constatado que havia sinais de traumatismo cranioencefálico.

Durante as investigações, foi constatado que Aristeles havia entrado em desavença com seus familiares, pois ele tinha um problema de saúde mental e não tinha o controle de seus bens e que por este motivo, ele estaria se desentendimento com os seus filhos.

Com o avanço das investigações e com a chegada do laudo pericial, os policiais pediram a prisão temporária de um dos filhos da vítima e também do funcionário do sítio.

Os presos não quiseram dar depoimento na Delegacia de Guaçuí e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.