Suspeitos tentam fugir após assaltarem posto de combustível em Irupi

Duas pessoas foram baleadas após assaltarem um posto de combustível na madrugada da última terça-feira (8), em Irupi, Caparaó do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi informada de que um veículo Chevrolet/Monza, de cor azul, teria assaltado um posto de gasolina em Manhuaçu, Minas Gerais, e estaria fugindo pela BR-262, sentido Ibatiba.

Diante das informações, os policiais prosseguiu à BR-262 sentido Minas Gerais e no momento em que os militares estavam passando próximo ao restaurante “Leilão e Cia”, foram informados de que os policiais mineiros teriam abordado o veículo em frente ao posto “Boas Novas”.

Chegando ao local, a equipe informou que no momento em que o veículo em fuga realizava a curva em frente ao posto “Boas Novas”, o motorista perdeu o controle e jogou o carro no barranco. Os suspeitos desceram do veículo e atiraram contra os policiais mineiros, que revidaram.

No veículo havia três suspeitos, sendo que dois deles foram atingidos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os feridos para um hospital de Manhuaçu. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia do município.