Dois veículos clonados são recuperados pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou dois veículos clonados, ambos no km 270 da BR-101, no município de Serra, na noite da última quarta-feira (23).

De acordo com a PRF, o primeiro veículo Volkswagen/Fox foi abordado no km 270 da BR-101, às 18h. Uma mulher, de 36 anos de idade, que conduzia o carro. Após vistoria, os agentes constataram ser o clone de um veículo da mesma marca, modelo e cor, sendo que o original foi roubado no dia 25 de março de 2013, em Serra.

Leia também: Polícia prende suspeito de matar e abandonar corpo em estrada no ES

Já o segundo veículo, um Chevrolet Tracker TA, que era conduzido por um homem de 52 anos, foi abordado também no km 270 da BR-101, às 19h. Entretanto, após vistoria, a equipe constatou que se tratava de um clone de um veículo de mesma marca, modelo e cor, e que o original foi roubado dia 4 de maio desse ano, no Rio de Janeiro.

Ambas as ocorrências foram encaminhadas para a 3ª Delegacia Regional na Serra.