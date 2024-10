Policial penal que morreu em acidente atuava no presídio em Cachoeiro

A policial penal Juliana Roberta Túlio Montenegro, de 42 anos, vítima de um acidente de trânsito na BR 482, na “Curva do Boi”, em Alegre, atuava no Centro Prisional Feminino (CPFCI), em Cachoeiro de Itapemirim.

A secretaria da Justiça (Sejus), informou que Juliana atuava como chefe na unidade prisional e sempre se destacou no trabalho.

“Ela sempre se destacou por sua dedicação, competência e compromisso com o serviço público. A Sejus e a Polícia Penal estão em luto, e se solidarizam com familiares, amigos e colegas de trabalho”, disse a Sejus em nota.

Leia também: Carro capota em cruzamento de avenida em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram no local, encontraram a vítima deitada próximo ao veículo, consciente, porém com dores. Ela relatou aos policiais que estava seguindo para assumir o serviço em Cachoeiro de Itapemirim, quando sofreu o acidente.

Juliana foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

O veículo, um Fiat/Uno, de cor branca, foi removido para o pátio credenciado do Detran|ES.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.