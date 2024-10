Polo Industrial é prioridade para Márcio Keres em Apiacá

O prefeito eleito no município de Apiacá, no Caparaó, Márcio Keres (PSB), teve 2.860 votos (53,18%), no último domingo (6). Seu vice-prefeito eleito é o produtor rural Ricardo Figueiredo, filiado ao União Brasil.

Márcio Keres considerou a caminhada até a vitória sendo de muito sacrifício, mas também de muita dedicação diária, de uma equipe que estava arduamente dia e noite disposta a fazer vencer um projeto sólido para o desenvolvimento de Apiacá.

Leia Também: Ibitirama: “Irei governar para todos os munícipes,” diz Reginaldo

Segundo Márcio, a transição de governo será pautada por muita sabedoria e diálogo com o atual prefeito Fabrício do Posto (PP), que também é seu amigo.

Polo Industrial

Além de organizar a casa, como o próprio disse, Márcio Keres quer dar continuidade ao projeto do Polo Industrial, que vai gerar centenas de empregos diretos, e o atendimento intensivo aos produtores rurais, incluindo melhorar as condições de tráfego nas estradas do interior.

Na condução do município, Márcio ressalta que Ricardo Figueiredo será um vice que participará ativamente do governo. Sendo um braço direito no desenvolvimento do município.

Já a relação com a Câmara de Vereadores, o prefeito eleito, acredita que será de parceria e diálogo. “A relação entre o Executivo e o Legislativo tem tudo para ser de muita parceria e diálogo, também pelo fato de sete dos nove eleitos serem da nossa coligação. Mas o diálogo será com todos os vereadores,” diz.

Renovação da parceria

Márcio também já se posicionou com relação à parceria entre a gestão municipal e o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. “Apiacá tem sido beneficiada amplamente pela parceria entre a prefeitura e o governo estadual, e a tendência é ampliar essa ótima relação, igualmente em relação aos parlamentares, que já anunciaram a permanência do apoio ao nosso município,” ponderou.

Além disso, o prefeito eleito disse que seu governo será de muita transparência, trabalho e organização, em prol do desenvolvimento que foi fortemente pautado em sua campanha.

Diálogo

Sobre como irá ficar seu relacionamento com a oposição política no município, Keres diz que irá dialogar com todos. “Tenho forte fé de que estamos todos torcendo pelo município, incluindo os candidatos a vereador e prefeito que estavam em outras coligações. O diálogo será com todos os que desejam o bem de Apiacá, pregando sempre a harmonia, pois a comunidade e o bem de todos está em primeiro lugar.”