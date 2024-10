Portaria estabelece equipe de transição de governo em Guaçuí

Foi divulgada nesta quarta-feira (23), através de portaria de nº 7.381/2024, os nomes que irão compor a equipe da comissão de transição de governo em Guaçuí, no Caparaó.

O prefeito, Marcos Luiz Jauhar (Podemos), que assinou a portaria, será representado pelo secretário municipal de Governo e Articulação Institucional, Ademir José Rocha Couzi; Danielle Leite Freitas e Walleska Guaitolini, ambas representando a Controladoria Geral; Marcos Adriani Rodrigues e Priscila Aparecida, representando a Secretaria de Finanças do município.

Leia Também: Prefeitura de Venda Nova nomeia comissão de transição para o novo mandato

A equipe formada pelo prefeito eleito de Guaçuí, Vagner Rodrigues (PP), é composta por 20 nomes: Renan Leal de Oliveira; Dhenis Monteiro da Silva; Cyntia Gripp; Cleudemir Fernando Zini; Edielson de Souza Rodrigues; Leonardo Ridolfi de Azevedo; Adriana Peixoto Gonçalves; Iago Marchito de Siqueira Gonçalves; Paulo Victor Teixeira de Azevedo; Raul Ferreira Spala; Marcos José Rodrigues; Vandeir Dias de Freitas; Janio Quadros Paradela; Willian Pires Nunes; Ailton da Silva Fernandes; Gabriel Rocha Couzi Barbosa Viana; Douglas Wilkinson de Souza Aguilar e Lorival Dutra Miranda.

Os titulares das secretarias e demais órgãos da administração pública municipal também irão fornecer os dados e as informações que forem solicitados pela coordenadoria geral da equipe.

Além disso, a portaria ressalta a função dos membros nomeados e a finalização dos trabalhos da equipe de transição, que será no dia 23 de dezembro de 2024.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.