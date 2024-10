Prefeito eleito o mais novo do Estado tem sobrenome da Xuxa

O jovem vereador Hugo Luiz Meneghel (PP), de apenas 25 anos, foi eleito no último domingo (6), prefeito no município de Alfredo Chaves. O advogado formado em Direito pela Ufes, que também é técnico em eletrotécnica pelo Ifes Campus Guarapari, teve 58,05% dos votos.

O prefeito eleito mais novo do Estado foi estagiário na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em Vitória, e atuou como assessor do ex-deputado estadual Rafael Favatto. Hugo iniciou sua carreira política com 21 anos, quando se elegeu vereador em sua cidade.

Apesar de ter o mesmo sobrenome da famosa artista da TV, Xuxa Meneghel, o jovem prefeito eleito não tem nenhum parentesco com a eterna rainha dos baixinhos.

No Brasil, a família Meneghel, como a de Hugo, criou raízes no Estado do Espírito Santo e os demais colonizaram parte da Região Sul do País, onde a famosa apresentadora nasceu.

Um grande público de eleitores

Após a vitória nas urnas no domingo com 5.779 votos, Hugo Luiz Meneghel, que não é artista, mas sim um político sério e comprometido com seu município, discursou para uma multidão no centro de Alfredo Chaves.

“Quero agradecer a cada uma das pessoas que depositou seu voto de confiança em mim. A política acaba hoje. Não existem mais concorrentes, agora é todo mundo no mesmo propósito. Todos podem ter certeza: a prefeitura estará de portas abertas. Agora vamos trabalhar e honrar cada voto recebido,” ressaltou Hugo Luiz Meneghel.