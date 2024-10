Prefeitura de Alegre investe quase R$ 500 mil no fomento da cultura

Visando fomentar a cultura no município de Alegre, a Prefeitura destinou aproximadamente R$ 500 mil para fortalecer projetos artísticos e culturais locais.

Nesta quinta-feira (17), por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE), a administração municipal realizou uma importante solenidade em sua sede para a assinatura dos Termos de Execução Cultural e entrega dos recibos de premiação aos agentes culturais selecionados pelos editais da Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc.

Leia Também: Cachoeiro: escolas de educação infantil participam de programa da BRK

Para o prefeito Nirrô Emerick (PP), os agentes contemplados poderão utilizar os recursos na execução de projetos culturais e fortalecerão ainda mais suas comunidades. “O momento é o melhor possível. Alegre tem muitos agentes culturais que desenvolvem projetos excepcionais nas áreas da literatura, artes cênicas, artes visuais, artesanato, música, audiovisual, além da existência de Grupos Tradicionais de Cultura Popular e Patrimônio. Os valores repassados, advindos dessas duas legislações, ajudarão ainda mais o desenvolvimento cultural alegrense, pois os agentes contemplados poderão utilizar os recursos na execução de projetos culturais que, sem sombra de dúvida, fortalecerão ainda mais suas comunidades e promoverão a inclusão social,” ressaltou.

O investimento se dá por meio dos editais publicados pela SECUTE, incluindo os de número 004/2024, 005/2024, 006/2024, 007/2024, 008/2024, 009/2024 e 010/2024, com seis editais de apoio à cultura somente neste ano.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.