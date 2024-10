Prefeitura de Anchieta lança campanha de prevenção à sífilis

Durante todo o mês de outubro a Prefeitura de Anchieta intensifica o combate à sífilis com uma campanha de informação para conscientização sobre a importância de a população se prevenir das infecções sexualmente transmissíveis (IST). As atividades começaram no dia 1º e seguem até 31.

Leia também: Segunda-feira (14) de tempo instável em todo o ES; confira a previsão

Programação

Abertura em Mídia da Campanha de Prevenção Contra Sífilis

Data: 01/10/2024

Público alvo: população em geral

Parceria: Setor de Comunicação da Prefeitura Municipal de Anchieta

Divulgação por WhatsApp de informações sobre a Campanha de Prevenção da Sífilis

Período: durante o mês de Outubro

Público alvo: população em geral

Parceria: GOAPS, PESMS e Agentes Comunitários de Saúde

Dispensa de material educativo/Insumos de Prevenção para Estabelecimentos de Saúde (Unidades de Estratégia de Saúde da Família-ESF, Centros de Atenção Psicossocial – CAPS I e AD, Pronto Atendimento Municipal, Hospital Padre Humberto, Centro de Especialidades Unificadas-CEU, Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF, Estratégia de Saúde Ocupacional do Servidor –ESOS).

Período: durante o mês de Outubro

Público alvo: servidores e população em geral

Parceria: GOAPS / GOMAC /MEPES / ESOS

Dispensa de Insumos de Preservativos para postos de Combustível do município disponibilizarem aos seus clientes

Período: início no mês de Outubro/2024 podendo ser estabelecido fornecimento contínuo

Público alvo: população em geral

Parceria: GOVS/Postos de Combustível do Município de Anchieta

Intensificação da oferta de testagem rápida para sífilis nas unidades de ESF

Período: durante o mês de Outubro

Público alvo: população em geral

Parceria: GOAPS

Educação em Saúde: Grupo de adolescentes na Escola

Data: 11/10/2024 Horário: 12:30h

Local: Escola EEEFM CORONEL GOMES DE OLIVEIRA

Parceria: Equipe PSE /Secretaria de Educação

Educação em Saúde: Atividade voltada para mulheres atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social

Data: 18/10/2024 Horário: 13:30h

Local: CRAS

Público alvo: Mulheres de todas as faixas etárias

Parceria: Centro Social do Idoso e CRAS-Anchieta

Educação em Saúde: Atividade voltada para o público acima de 60 anos

Data: a definir

Horário: a definir

Local: Centro Social do Idoso

Público alvo: Pessoas com mais de 60 anos frequentadoras do serviço

Parceria: Centro Social do Idoso