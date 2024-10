Segunda-feira (14) de tempo instável em todo o ES; confira a previsão

Segunda-feira (14), ainda de tempo instável pelo Estado. O céu fica nublado e são esperadas chuvas ocasionais em alguns momentos do dia. O vento sopra moderado no litoral.

Na Grande Vitória, céu nublado e chuva ocasional. Ventos moderados no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, céu nublado e chuva ocasional. Ventos moderados no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, céu nublado e chuva ocasional. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, céu nublado e chuva ocasional. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, céu nublado e chuva ocasional. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, céu nublado e chuva ocasional. Ventos moderados no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

