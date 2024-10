Prefeitura de Cachoeiro oferece treinamentos sobre educação cidadã

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), está promovendo uma série de treinamentos voltados à Educação Cidadã, destinados a todos os cidadãos que desejam se informar e participar ativamente da gestão pública.

Os treinamentos oferecem uma oportunidade para entender melhor o funcionamento da administração local, além de orientar sobre as plataformas de participação social e o papel dos conselhos municipais. A iniciativa visa fortalecer a cidadania e estimular a participação ativa da população nas decisões que afetam o município.

Qualquer pessoa interessada em aprimorar seus conhecimentos sobre a gestão pública e o exercício da cidadania pode participar. Para agendar o treinamento, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp da Ouvidoria-Geral: (28) 98814-3357, das 07h às 17h.

“É essencial que cada cidadão compreenda seu papel na gestão pública e exerça seu direito de participação. Nosso objetivo, com esses treinamentos, não é apenas informar, mas também conscientizar a população sobre a importância das decisões que afetam suas vidas e a comunidade em sua totalidade”, avalia Mylena Lopes, controladora geral do Município.

