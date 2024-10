Primeira frente fria de outubro traz chuvas intensas e ventos

A frente fria que se desloca pelo Brasil nesta quarta-feira (2), marca a entrada do primeiro sistema frontal significativo de outubro, trazendo instabilidades e mudanças climáticas para amplas áreas do país. O sistema avança lentamente, gerando chuvas volumosas e ventos intensos, principalmente no Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e o efeito deve se intensificar ao longo dos próximos dias.

No Espírito Santo, a passagem da frente fria pode provocar chuva a partir da noite desta quinta-feira (3), e durante toda a sexta-feira (4).

Leia também: 🥵 Brasil pode registrar recordes de calor nos próximos dias

Desde terça-feira (1°), a frente fria já provoca chuvas significativas no Sul do Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul.

Frente fria de outubro terá ventos intensos

Segundo a Climatempo, além das chuvas, o contraste entre a massa de ar quente que predomina no centro do Brasil e a massa de ar fria associada à frente fria intensifica os ventos em amplas áreas.Sendo assim, esse fenômeno provoca rajadas significativas em várias localidades do Rio Grande do Sul.

O avanço da frente fria durante a quarta-feira (3) se concentra na faixa central do Paraná e no centro do Rio Grande do Sul. Aliás, essa região terá chuvas moderadas a fortes ao longo do dia. Com destaque para áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul e o sudeste de Santa Catarina. Nesses locais, tempestades isoladas com chuva volumosa são esperadas.

Além disso, o sistema favorece ventos intensos em amplas áreas do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os três estados do Sul esperam rajadas de vento entre 40 e 50 km/h. Nas áreas litorâneas, como o litoral sul de São Paulo e partes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as rajadas podem superar 70 km/h. Inclusive, o que reforça a necessidade de atenção para atividades costeiras, como navegação e pesca.

Portanto, ao longo dos próximos dias, a frente fria continuará avançando lentamente para o norte e noroeste. Com isso, levando instabilidades para o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Aliás, a faixa leste de São Paulo será particularmente afetada. Isso com alerta para temporais, chuva forte e possibilidade de ventos intensos que podem superar os 50 km/h.