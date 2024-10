Primeira moradora do bairro Novo Parque comemora 100 anos

Dona Doracy Silva Câmara, a primeira moradora do bairro Novo Parque, celebrou seus 100 anos neste fim de semana. O aniversário foi na sexta-feira (11), mas a comemoração aconteceu no sábado (12), reunindo toda a família e amigos.

Dona Doracy é amplamente conhecida no bairro ela passou boa parte da vida vendendo sacolé, sorvete e doces. Segundo a neta, Andreia Câmara Motta, “ela sempre foi uma pessoa educada, trabalhadeira e amorosa com os filhos. Ela adora receber a família em casa.”

Andreia também destaca que a avó sempre contava sobre ser a primeira moradora do Novo Parque. “Quando ela e meu avô se mudaram, não havia mais ninguém no bairro, eles foram os primeiros.”

Dona Doracy tem 17 filhos, dos quais 13 estão vivos, 49 netos, 42 bisnetos e 7 tataranetos. Juntos, celebraram esse marco especial.

