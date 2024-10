Profissionais irão entrevistar vítimas de violência em hospital no ES

A partir de 10 de outubro, os hospitais de todas as regiões brasileiras receberão visitas de profissionais treinados e identificados para realizar entrevistas com vítimas de violência. A pesquisa Viva Inquérito é realizada pelo Ministério da Saúde e está em sua 7ª edição. Os objetivos são traçar o perfil dessas pessoas, identificando assim os fatores de risco e propondo medidas preventivas adequadas.

No Espírito Santo, o estudo será feito com os pacientes de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Guarapari, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Marataízes, Santa Teresa, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.

Objetivos da pesquisa VIva Enquérito

Por meio de entrevistas, a pesquisa busca descrever o perfil das vítimas de violências (interpessoais e autoprovocadas) e de acidentes (como de trânsito, quedas, queimaduras, entre outros) atendidas em unidades de urgência e emergência.

Além disso, vai identificar os fatores de risco e proteção relacionados a esses eventos, sugerindo estratégias para a vigilância e prevenção desses agravos.

Em 2024, o Viva Inquérito contará com uma amostra representativa dos serviços de urgência e emergência de todo o país. A seleção dos serviços de saúde participantes foi realizada por meio de sorteios aleatórios com base em critérios científicos.

Esta edição esteve em fase de pré-teste ao longo de todo o mês de setembro, com o início oficial do estudo no dia 10 de outubro.

O Ministério da Saúde entrou antes em contato com os hospitais selecionados para participar da pesquisa.

“Para o sucesso desta pesquisa, é essencial que gestores e trabalhadores da saúde estejam devidamente sensibilizados. Esse processo é crucial para que compreendam não apenas a importância do estudo e seus impactos na saúde pública, mas também para que facilitem o acesso dos pesquisadores aos serviços, garantindo a coleta de dados de forma eficaz e colaborativa.” Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Transmissíveis (Daent) da pasta

Os coletadores de informações estarão identificados com crachás e roupas com logos do Viva Inquérito e apresentarão ofícios do Ministério da Saúde nos serviços em que serão realizados o estudo. A pesquisa tem a aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conepe).

Impacto das pesquisas anteriores

As edições anteriores do Viva Inquérito identificaram questões importantes sobre as violências interpessoais e autoprovocadas e acidentes. Essas análises ajudaram a identificar áreas prioritárias e foram fundamentais para o levantamento de evidências que subsidiam a formulação de recomendações para os serviços e políticas públicas locais.