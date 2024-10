Projeto leva filmes com acessibilidade para escolas em Vitória

Um projeto que leva obras de cinema que falam sobre a diversidade cultural para escolas públicas e a internet – tudo de graça. Essa é a proposta do projeto MC.Itinerante, do Movimento Cidade, que está com uma programação repleta de cinema e inclusão em Vitória, promovendo uma experiência acessível para todos.

O projeto vai até 5 de novembro e terá exibições de filmes tanto de forma online quanto presencial, evidenciando produções que exploram a diversidade cultural e as histórias regionais de forma gratuita.

Leia também: Vila Velha: Luau da vila celebra música instrumental nesta sexta (18)

A Mostra MC.Itinerante exibe seis filmes com curadoria de Léo Alves. Todos eles disponíveis com medidas de acessibilidade: libras, audiodescrição e legendas descritivas.

A mostra estará disponível online por 30 dias acessando (bit.ly/mostra_mcitinerante) e conta também com sessões presenciais nos dias 18 e 22 de outubro, especialmente para alunos de escolas públicas, com exibições seguidas de apresentações culturais.

Conheça as obras selecionadas:

Minha Cidade Ideal (ES), direção Crianças e Adolescentes da EMEF Éber Louzada Zippinotti, 2023

O Encontro das Memórias (ES), direção Thiago Souza, 2023

Não Tem Mar Nessa Cidade (RS), direção Manu Zilveti, 2024

O Incrível Mundo Além do Sudeste (ES), direção de Breno Chamon e Lucas R. Diogo, 2024

Cidade são Pessoas (ES), direção de Ivan Barbosa, 2024

Lugar De Mulher É Na Roda (ES), de Alice Dilma, 2022

No dia 18, a EMEF Orlandina D’Almeida Lucas, localizada no bairro São Cristovão, em Vitória, receberá a mostra MC.Itinerante. No dia 22, a EMEF Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Grande Goiabeiras, também na capital capixaba, sediará a segunda edição do evento presencial.

Além da exibição dos filmes, haverá apresentações culturais com show de Caju, que complementam a programação, promovendo uma rica interação entre arte, acessibilidade e educação. A proposta é não apenas entreter, mas também incluir e educar, mostrando que a cultura pode e deve ser acessível a todos.

Além disso, o projeto aposta fortemente na acessibilidade física e comunicacional. Durante os eventos presenciais, será garantido espaço adequado para pessoas com mobilidade reduzida, banheiros PCD, intérpretes de libras e assistência em tempo integral. Tudo isso com uma infraestrutura pensada para proporcionar uma experiência imersiva e acessível, destacando o compromisso de integrar todos os públicos.

O MC.Itinerante é uma realização da MC Projetos Criativos e Instituto MC. É realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Secretaria de Cultura, Prefeitura de Vitória, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Programação

Mostra MC.Itinerante Online

Até 05/11

Acesse: bit.ly/mostra_mcitinerante

1ª Mostra MC.Itinerante

Evento exclusivo para alunos das escolas

Data: 18 de outubro

Local: EMEF Orlandina D’Almeida Lucas

2ª Mostra MC.Itinerante

Evento exclusivo para alunos das escolas

Data: 22 de outubro

Local: EMEF Juscelino Kubitschek de Oliveira