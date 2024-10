Vila Velha: Luau da vila celebra música instrumental nesta sexta (18)

Nesta sexta-feira (18), a partir das 18 horas, o Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha, será palco do Luau da Vila, com entrada gratuita para o público. A lotação do evento será limitada a 400 pessoas, obedecendo à ordem de chegada.

O evento trará o Alexandre Borges Quinteto como atração musical, oferecendo uma noite de música instrumental de alta qualidade para o público.

Alexandre Borges, guitarrista e violonista, tem uma trajetória marcada por shows nacionais e internacionais e traz influências que variam do smooth jazz ao jazz fusion, sempre integrando elementos da música brasileira.

O quinteto é composto por Eliel Moura (baixo), Roger Bezerra (teclado), Sérgio Rouver (saxofone) e Mazinho Lima (bateria e percussão), que juntos acompanham Borges em apresentações marcadas por improvisos técnicos e dinâmicos, evidenciando a virtuosidade de cada músico e representando a música instrumental moderna.

O secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Roberto Patrício Junior, destaca que o Luau da Vila é uma oportunidade de celebrar a cultura local em um cenário icônico. “O evento é uma oportunidade para celebrar a cultura, a história, as belezas naturais e a música em um cenário deslumbrante, tudo isso na primeira capital do Estado”, afirma.

Serviço

Evento: Luau da Vila

Data: Sexta-feira, 18 de outubro

Horário: 18 horas

Local: Farol Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha

Entrada: Gratuita (limitada a 400 pessoas)