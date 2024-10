Projeto que leva arte e poesia aos pontos de ônibus ocorrerá em Vitória

Desde a segunda quinzena do último mês de julho a experiência de esperar por um ônibus em Vitória ganhou um novo significado. O projeto “Conto no Ponto”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), tem levado arte e literatura a diversos locais da cidade.

Na próxima quinta-feira (24), às 17h30, a parada será no bairro Praia do Canto, em um ponto de ônibus na Avenida Saturnino de Brito, próximo à Ponte de Camburi. A intervenção acontece no sentido Enseada do Suá.

As performances artísticas “invadem” os pontos de ônibus, levando para o público espetáculos lúdicos e itinerantes que celebram a vida e a obra de um dos mais importantes escritores brasileiros, o capixaba Rubem Braga, homenageado na lei de incentivo à cultura de Vitória.

O projeto, que se estende por seis meses, conta com a participação de quatro artistas da Passarim Produções, que atuam em duplas simultaneamente em diferentes pontos da capital.

Rubem Braga em Vitória

“Queremos com essa atividade apresentar ao grande público quem foi Rubem Braga e sua relevância para a Cultura não só do Espírito Santo, como do Brasil, além de espalhar arte por toda a nossa cidade”, declarou o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.

Ao todo, o “Conto no Ponto” realizará 24 apresentações com o objetivo de além de levar a obra de Rubem Braga, despertar na população o interesse pela literatura, bem como a prática da leitura.

Os artistas permanecem em cada ponto pelo período de uma hora lendo e apresentando diversos textos e crônicas de Rubem Braga, sem utilizar cenário ou palco. A interação se dá no próprio ponto de ônibus e cada dupla veste a camisa do projeto e carrega um estandarte com o nome da ação.

As performances são realizadas sempre em quintas-feiras, das 17h30 às 18h30.

Serviço

24/10 – Avenida Saturnino de Brito, próximo à Ponte de Camburi na Praia do Canto (sentido Enseada do Suá);

– Avenida Saturnino de Brito, próximo à Ponte de Camburi na Praia do Canto (sentido Enseada do Suá); 14/11 – Praça dos Namorados (sentido Praia de Camburi) e Praça dos Namorados (sentido Enseada do Suá);

– Praça dos Namorados (sentido Praia de Camburi) e Praça dos Namorados (sentido Enseada do Suá); 28/11 – Sedu (sentido Praia do Canto) e Sedu (sentido Centro);

– Sedu (sentido Praia do Canto) e Sedu (sentido Centro); 05/12 – Masterplace da Reta da Penha (sentido Goiabeiras) e Colibri da Reta da Penha (sentido Centro);

– Masterplace da Reta da Penha (sentido Goiabeiras) e Colibri da Reta da Penha (sentido Centro); 19/12 – Antiga Da Casa (sentido Cariacica) e Vila Rubim em frente à PM (sentido Cariacica).