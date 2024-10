Vila Velha: Bolsa Atleta dá kits a esportistas nesta quarta (23)

Nesta quarta-feira (23), às 15 horas, os 65 atletas e paratletas contemplados pelo Programa Bolsa Atleta em 2024/2025 pela Prefeitura de Vila Velha receberão um kit completo de uniformes.

A cerimônia de entrega será realizada no auditório da prefeitura, em Coqueiral de Itaparica, com a presença do prefeito Arnaldinho Borgo, do secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Rossato, da Comissão Avaliadora do Bolsa Atleta e de servidores municipais.

Programa Bolsa Atleta

O Programa Bolsa Atleta é destinado aos atletas e paratletas de alto rendimento do município para ajudar nas despesas com treinamento, viagens e alimentação. O programa garante condições básicas para que os atletas de Vila Velha se dediquem aos treinamentos e às competições estaduais nacionais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paraolímpicas.

Para o período 2024/2025, o Programa Bolsa Atleta está recebendo o investimento de R$ 642 mil, contemplando mensalmente 33 atletas na categoria estadual, com o valor de R$ 500 por atleta; 22 atletas na categoria nacional, com o valor de R$ 1 mil; e 10 atletas na categoria internacional, com o valor de R$ 1,5 mil. Os atletas recebem o benefício durante 12 meses.

Arnaldinho Borgo ressaltou a importância da iniciativa: “O Bolsa Atleta é fundamental para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no município, proporcionando aos atletas a oportunidade de se dedicarem plenamente às competições. Os uniformes são um incentivo a mais para que possam treinar e competir com mais qualidade. Apoiar esses talentos tem sido uma das prioridades da nossa gestão”, destacou.

Resultados

Desde que foi instituído pela Lei 6.463, de 12 de julho de 2021, o Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Vila Velha vem consagrando campeões no esporte em competições estaduais, nacionais e internacionais.

O programa já beneficiou 221 atletas, que conquistaram, até o mês de outubro deste ano, 274 medalhas, sendo 156 de ouro, 70 de prata, 49 de bronze, além de 17 cinturões, em diversas competições, comprovando a importância do município investir nos atletas.

Serviço

Atletas e paratletas recebem uniforme completo do Bolsa Atleta Vila Velha

Data: Quarta-feira (23), às 15 horas

Quarta-feira (23), às 15 horas Local: Auditório da Prefeitura de Vila Velha, na Avenida Santa Leopoldina, 840, em Coqueiral de Itaparica.