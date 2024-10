Quando será a Black Friday 2024: veja data e quando começa no Brasil

A Black Friday 2024 se aproxima e promete movimentar R$ 9,3 bilhões no Brasil. Segundo um levantamento da Confi.Neotrust, a expectativa é de que o evento gere um faturamento ao varejo neste ano 9,1% superior a 2023. Próxima da sua 14ª edição no país, a data é cada vez mais estratégica para os vendedores, já que muitas pessoas esperam pela última sexta-feira de novembro para aproveitarem os descontos em compras que vão desde eletrodomésticos a lembrancinhas.

Vale dizer que a Black Friday como conhecemos — que leva milhares de pessoas às compras com grandes descontos em lojas e sites — é uma tradição norte-americana. No entanto, ganhou tração no Brasil a partir de 2010 e a data tornou-se uma das referências do varejo no país.

E muito provavelmente você já está se deparando com as propagandas de “esquenta da Black Friday” ou de “Black Friday antecipada” na internet. Mas a história da data vai muito além dos descontos e percorreu um longo caminho até ganhar a proporção que tem hoje.

Você sabe o que significa Black Friday? Como surgiu e por que ela é comemorada nesta data? O InfoMoney preparou compilado com perguntas e respostas sobre o maior evento de consumo do planeta.

1. Quando é a Black Friday 2024?

A data da Black Friday muda todo ano, mas acontece sempre no dia seguinte ao dia de Ação de Graças — sempre uma sexta-feira. Em 2024, ela será no dia 29 de novembro (na sexta-feira).

Isso porque o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos não tem uma data fixa e é comemorado na última quinta-feira de novembro. Por isso, o dia exato da Black Friday também muda todo ano.

2. Quando começa a Black Friday no Brasil?

A data da Black Friday ocorre na última sexta-feira de novembro, mas cada vez mais as promoções vêm sendo diluídas ao longo do mês. Inclusive, para muitas varejistas, o evento já começou: todas as grandes empresas (brasileiras e estrangeiras com atuação no país) começaram seus “esquentas” entre o fim de outubro e começo de novembro.

3. Que horas começa a Black Friday 2024?

Oficialmente, a Black Friday começa à 0h do dia 29. Ainda assim, vale pontuar que algumas varejistas antecipam suas promoções para a noite de quinta-feira (28) ou mesmo antes.

4. O que comprar na Black Friday?

Não existe uma resposta certa ou recomendação geral do que comprar. Cada consumidor pode avaliar o que está precisando ou o que deseja e o quanto quer gastar. No estudo Panorama do Consumo Black Friday 2024, elaborado pela Globo, mostra que os itens mais desejados pelos consumidores são: smartphones; roupas e acessórios; eletrodomésticos; calçados; e eletrônicos.

Além disso, o levantamento ainda mostra qual é a intenção de compra dos consumidores na edição deste ano. Veja abaixo:

Descontos acima de 50% (49% dos consumidores);

Frete grátis (38% dos consumidores);

Entrega rápida (21% dos consumidores); e

Pagamento flexível e facilitado (19% dos consumidores).

De qualquer maneira, a dica é sempre pesquisar bastante. Use sites comparadores de preços, consulte a lista de sites não recomendados pelo Procon-SP, acompanhe as suas redes sociais. O mais importante é não comprar “gato por lebre”.

5. Como funciona a Black Friday?

Durante a Black Friday (ou os eventos que acompanham a Black Friday), lojas físicas e online de todos os segmentos fazem grandes promoções em diversas linhas de produtos.

Em geral, a data é bastante aguardada tanto pelo varejo, que tem o objetivo de alcançar grandes volumes de vendas antes do Natal, quanto pelos consumidores, que buscam grandes descontos nos mais variados itens.

6. Como não cair em golpes durante o evento?

Para evitar fraudes durante a Black Friday, sobretudo nas compras online, é necessário ter alguns pontos de atenção. Priorize ofertas de lojas com as quais você já está familiarizado. Além disso, fique atento a promoções que sejam vantajosas demais ou que exijam uma decisão rápida de compra, especialmente em lojas desconhecidas.

Outra dica recomendada é, antes de finalizar a compra, checar a reputação da loja e consultar os comentários e avaliações de outros clientes. Por fim, o uso de um cartão virtual para proteger os dados do seu cartão físico — inclusive, se for para arriscar uma compra em sites desconhecidos, lembre-se de cancelar o cartão virtual logo após concluir a transação.

7. Quando termina a Black Friday?

A Black Friday termina na própria sexta-feira, dia 29 de novembro neste ano, mas as varejistas podem prolongar as promoções durante o fim de semana, para queimar os estoques.

8. Como algumas empresas prolongam a Black Friday?

A Black Friday oficialmente ocorre apenas na última sexta-feira de novembro, mas isso não significa que os vendedores não encontrem maneiras de estender ou adiantar o período de promoções.

Black November

Alguns lojistas esperam apenas chegar o mês de novembro para dar início às suas promoções e descontos. Nesse caso, o Black November se estende do dia 1º até o dia 31.

Black Week

Outros varejistas podem ser mais contidos, e concentrar as suas promoções para a semana da Black Friday. Com isso, do domingo (24) até sábado (30), ocorre a chamada Black Week. Há lojistas que oferecem descontos diferenciados conforme o dia da semana.

Pré-Black Friday

Já a Pré-Black Friday pode começar na quarta ou quinta-feira, poucos dias antes da última sexta-feira de novembro. Nesse caso, os varejistas antecipam algumas das suas promoções para começar a despertar o interesse dos compradores.

Cyber Monday

Por fim, até a segunda-feira após a Black Friday ganhou o apelido: cyber monday. Isso porque o dia também costuma apresentar descontos a partir dos resquícios dos estoques da sexta anterior.

9. O que significa Black Friday?

Black Friday significa, ao pé da letra, “Sexta-feira negra”. Na década de 1960 o Departamento de Polícia da Filadélfia, nos Estados Unidos, começou a usar o termo para lidar com o caos causado pelo excesso de pedestres e veículos na data.

Era na sexta-feira que as pessoas faziam suas primeiras compras para o Natal (e que o Papai Noel passava a ocupar sua famosa cadeira nas lojas de departamento americanas, fazendo com que todas as crianças da cidade quisessem vê-lo). Por isso, milhares de consumidores se dirigiam ao centro da cidade para fazer compras após o Dia de Ação de Graças (veja mais abaixo).

10. Como surgiu a Black Friday?

Muitos são os mitos e as histórias a respeito do significado original da Black Friday. Uma delas é de que o termo surgiu com a tradição de fazendeiros americanos que usavam esse dia como uma oportunidade para vender e comprar escravos.

O termo “Black Friday”, no entanto, não está relacionado à venda de escravos e só surgiu praticamente um século depois, quando a escravidão já estava abolida nos Estados Unidos. No entanto, em 1951 o termo tornou-se conhecido. Na ocasião, funcionários falavam que estavam doentes no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, para garantir quatro dias seguidos de folga (de quinta a domingo).

Na década de 1960 o Departamento de Polícia da Filadélfia, nos Estados Unidos, começou a usar o termo para lidar com o caos causado pelo excesso de pedestres e veículos na data.

Era na sexta-feira que as pessoas faziam suas primeiras compras para o Natal (e que o Papai Noel passava a ocupar sua famosa cadeira nas lojas de departamento americanas, fazendo com que todas as crianças da cidade quisessem vê-lo).

Justamente por ser considerado o período de pior trânsito na cidade, nenhum policial podia tirar folga no dia de folga e todos eram obrigados a fazer um turno de mais de 12 horas. “Black Friday”, então, passou a ser usado pelos policiais para designar esse dia caótico — e se espalhou pelo país depois de sair nas manchetes dos jornais e nos noticiários locais.

É a partir de 1981 que o termo passou a ser utilizado como atualmente: milhares de lojas oferecendo grandes descontos para incentivar o consumo. A Black Friday era o dia mais esperado do ano, pois era quando os varejistas finalmente conseguiam lucro e saiam “do vermelho” para “o preto”.

Fonte: InfoMoney