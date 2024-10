Uma estrela que não brilhou: PT não fez prefeito em nenhuma cidade do ES

O Partido dos Trabalhadores (PT), sigla do atual presidente Lula, não conseguiu eleger nenhum candidato a prefeito no Estado do Espírito Santo, nestas eleições de 2024.

Em 18 municípios, o partido lançou nomes para tentar alcançar alguma cadeira no Executivo municipal, porém, fracassou em todos os lugares.

Grande Vitória

Os municípios onde o PT lançou candidato na Grande Vitória foram: Vitória – João Coser, que teve apenas 15,62% dos votos; Vila Velha – João Batista Babá, alcançou 2,59%; Serra – Professor Roberto Carlos que obteve 3,07%; Cariacica – Célia Tavares teve 9,08% e Guarapari – Oylas Pereira obteve 1,27% dos votos.

Região Norte

Já na Região Norte do Estado, o partido de esquerda lançou candidatos nos seguintes municípios: Barra de São Francisco – Zé Valdeci, com 2,26% votos; Conceição da Barra – Edmundo Norberto, alcançando 3,30%; Jaguaré – Francisco Santiago, conquistou 2,85%; Mantenópolis – Varly Lima, com 31,75%; Pancas – Walacy Basilio, teve 8,07%; Pedro Canário – Eleandro, alcançou 14,17% e em São Mateus – Professora Zenilza Pauli, obteve 7,69% dos votos.

Região Sul

Na Região Sul, a estrela também não brilhou nas cidades onde o PT lançou candidatos: Brejetuba – Zé Maria do Sindicato, teve 3,70% votos; Cachoeiro de Itapemirim – Casteglione, com 3,46%; Iconha – Hugo Durães, alcançou 2,21%; Marechal Floriano – Reginaldo Penha, obteve 2,17%; Mimoso do Sul – Vaval, conquistou 15,42% e em Piúma – Ricardo Nery do PT, teve 1,59% dos votos.

Apenas dois deputados

O partido, que conta com dois deputados estaduais, Iriny Lopes e João Coser, que se licenciou para disputar a Prefeitura de Vitória, abrindo espaço para Júlio da Fetais mostrar trabalho, sai enfraquecido politicamente das eleições deste ano.