Queima de gordura: confira os melhores exercícios

A musculação, é uma das estratégias mais eficazes no processo da queima de gordura. Segundo o professor de Educação Física Márcio Sousa.

Márcio, que atua na área a mais de 20 anos, também destaca que a musculação trabalha todo o corpo e, quando combinada a uma alimentação equilibrada, acelera a queima de gordura. Para iniciantes, Márcio utiliza um circuito leve, que inclui exercícios como cadeira extensora, puxada de costas, abdominal na máquina e supino reto.

Além disso, exercícios de alta intensidade, como o HIIT, têm ganhado destaque pela rapidez na queima de gordura durante a execução. No entanto, Márcio ressalta que a musculação, mesmo com intensidade moderada, aumenta a taxa metabólica basal e, ao longo do tempo, proporciona maior queima de gordura. Exemplos de HIIT incluem pular corda, polichinelo e subir e descer escadas, com intervalos curtos entre os exercícios.

Para quem está começando a treinar, Márcio recomenda uma avaliação física detalhada para identificar possíveis problemas, como hipertensão ou lesões nos joelhos. A partir dessa análise, é montada uma planilha de exercícios adequada. O treino inicial inclui caminhada de 30 minutos na esteira, seguida de exercícios de força, ajustados ao estado físico de cada aluno. O objetivo é proporcionar uma adaptação progressiva.

Alimentação para auxiliar a queima de gordura

Segundo Márcio, o ajuste alimentar também é crucial para a queima de gordura. Ele destaca que a dieta precisa incluir alimentos como arroz, feijão, carnes magras e frutas, além de eliminar produtos industrializados e ricos em açúcar. Essa combinação de alimentação saudável e exercícios físicos traz resultados significativos, além de prevenir doenças como obesidade e diabetes.

Por fim, Márcio desmistifica alguns mitos comuns sobre a queima de gordura. Contudo “Nem sempre treinar mais significa melhores resultados”, afirma. Para ser eficaz, o treino deve garantir segurança, sem sobrecarregar o coração ou as articulações.

Assim ele também esclarece que fazer abdominais todos os dias não é suficiente para definir a região abdominal. O abdômen, como qualquer músculo, precisa de descanso. Além disso, a gordura não é queimada de forma localizada. O corpo todo passa pelo processo de queima, sendo comum haver regiões onde o acúmulo é maior e demora mais para reduzir.