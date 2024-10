Quer adotar um pet? Cariacica terá feira de adoção neste sábado (26)

Que tal adotar um amiguinho de quatro patas? Neste sábado (26), a praça da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, recebe mais uma feira de adoção de cães e gatos. O evento começa às 9h e segue até às 13h.

Promovida pela Gerência de Bem-Estar Animal, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), a feira vai disponibilizar 12 cachorros e três gatos para adoção, todos eles já vermifugados, vacinados, microchipados e tratados.

Leia também: Vila Velha: solicitação de rematrícula vai até 1º de novembro

Os interessados em adotar qualquer um dos bichinhos precisam ter mais de 18 anos e possuir espaço e rotina compatíveis com o bem-estar do animal. Além disso, os interessados na adoção também vão passar por uma triagem e, em seguida, preencher um formulário que será avaliado pela equipe.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.