Vila Velha: solicitação de rematrícula vai até 1º de novembro

Nesta segunda-feira (21), começou o prazo para realização de solicitação de rematrícula na rede municipal de ensino de Vila Velha. O cadastro deve ser feito de forma online clicando aqui ou acessando o link https://www.vilavelha.es.gov.br/rematricula2024 até o dia 1º de novembro. Após, o pai ou responsável precisa confirmar o processo na própria unidade de ensino de 4 de novembro a 27 de dezembro.

Já o período para solicitação de matrículas novas é de 27 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025 pelo site https://matricula2025.vilavelha.es.gov.br.

Para o ano letivo de 2025, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha disponibilizará um total de 59.546 vagas, sendo 44.007 para o Ensino Fundamental e 15.539 para a Educação Infantil.

Mais informações sobre o processo de cadastro eletrônico unificado de matrícula, rematrícula, remanejamento e transferência podem ser obtidas na Portaria Semed n.º 056/2024. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Sistema de Gestão Escolar (SGE) pelo telefone 27 99243-7383. O horário de atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A rede municipal de ensino de Vila Velha conta com 116 escolas, atendendo a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Solicitação de rematrículas 2025:

De 21/10/2024 a 01/11/2024

Confirmação: de 04/11/2024 até 27/12/2024 na unidade de ensino

Solicitação de matrículas novas 2025:

De 27/12/2024 a 05/01/2025

