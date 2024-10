‘Resenha Boa’ traz pagode para Cachoeiro neste sábado (5)

A primeira edição da Resenha Boa já tem data marcada e promete ser o evento mais esperado do mês. Com três atrações principais Art Samba, Simplicidade do Samba e Ítalo Castilho.

O DJ Patrick estará presente no evento, que ocorrerá neste sábado (5), a partir das 16h. O espaço é ao ar livre e está preparado para receber o público com muito conforto e energia positiva.

Leia também: Festival “Cerveja na Praça” está de volta a Muqui; confira programação

O Resenha Boa tem como principal objetivo proporcionar uma tarde e noite de muita música, descontração e encontros para os apaixonados por pagode.

O evento é uma oportunidade de reunir amigos e famílias para momentos de alegria em um ambiente descontraído e conta com um palco 360° para que todos consigam sentir a energia de mais de 6h de pagode.

Segundo a organização o evento é voltado para quem adora pagode e samba.

O Resenha Boa tem tudo para atrair desde os jovens que buscam curtição com os amigos até os amantes mais maduros desse estilo musical tão presente na nossa cultura. Com uma expectativa de público de mais de 300 pessoas, o evento busca se consolidar como uma tradição na cidade, levando para os participantes uma experiência única e inesquecível.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda e, com o valor promocional de R$ 25,00.

O público pode adquirir as entradas online pelo site Sympla ou diretamente pelo WhatsApp, através do número (28) 99922-8253.

Rua Fernando de Melo Portinho Campo de futebol, Independência Cachoeiro de Itapemirim, ES