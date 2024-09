Festival “Cerveja na Praça” está de volta a Muqui; confira programação

O festival Cerveja na Praça de Muqui está de volta às suas origens e vai acontecer no mesmo local de sua primeira edição: a praça central do município. O evento será nos dias 25, 26 e 27 de outubro e é aberto ao público.

Esse ano, o evento vai contar com 12 cervejarias artesanais e mais 10 estandes de gastronomia, sempre valorizando os empreendedores locais. Vai rolar ainda uma brasagem coletiva, que é uma verdadeira aula de produção de cerveja ao vivo, além de mini palestras sobre o tema. O Cerveja na Praça também é pet friendly.

Além das cervejarias e da gastronomia, o público também vai poder curtir uma programação musical repleta de qualidade, diversidade e para todos os gostos.

“Estamos de volta às nossas origens, onde tudo começou, sempre foi um sucesso e atraiu muito mais visitantes: na praça central de Muqui. Vai ser épico! Acreditamos que essa edição será marcante por vários motivos, mas, principalmente, por ser uma ferramenta importante de fomento a nossa economia local e para o movimento cervejeiro, movimentando diversos setores e gerando oportunidades em muitas áreas”, comentou Rodrigo Moulin, idealizador do evento.

O evento será realizado pela Região Sul dos Vales e Café.

Serviço

