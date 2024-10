Roberto Carlos publica fotos do casamento da neta, filha de Dudu Braga

O Rei Roberto Carlos publicou nesta sexta-feira (18) fotos do casamento da neta, Giovanna Braga. Ela oficializou a união e contou com a presença do avô famoso.

Giovanna Braga é filha de Dudu Braga, que morreu em 2021.

Nas fotos compartilhadas nas redes sociais, o Rei Roberto Carlos apareceu feliz da vida durante a cerimônia de casamento da neta.

“Noite de uma linda festa no casamento de minha neta Giovanna com Daniel. Muitas felicidades para os dois, tudo de bom e que nosso Deus de bondade proteja e abençoe o casal”, declarou o cantor em seu perfil nas redes sociais.

Além da primogênita que subiu ao altar, Dudu Braga foi pai de outros herdeiros: Gianpietro e Laura. Ao todo, Roberto Carlos é pai de quatro filhos: além de Dudu, ele também trouxe ao mundo Ana Paula, Rafael, Luciana.