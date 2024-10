​Ruas de Vila Velha terão mudanças no trânsito nesta quinta (17); veja

A partir desta quinta-feira (17), ruas na divisa dos bairros Vila Nova e Santa Mônica, em Vila Velha, sofrerão alteração com a implementação do Sistema Binário de Trânsito. A Rua Quinze e um trecho da Rua Vinte e Nove passarão a ser mão única até a Avenida Sérgio Cardoso. Já o trecho da Rua Vinte e Nove, a partir da Rua Quatro, permanecerá o fluxo nos dois sentidos.

Leia também: Vila Velha: confira vagas para novos membros de Conselhos Tutelares

Essas mudanças no trânsito de Vila Velha acontecerão a partir das 10 horas e a equipe de engenharia do trânsito estará no local para orientar os condutores nesse primeiro momento. De acordo com o subsecretário de Engenharia de Tráfego e Transporte, Marcos Rainha, essa alteração no sentido do trânsito é fruto de estudo rigoroso.

“É importante ressaltar que as mudanças requerem um planejamento cuidadoso, levando em consideração as características e as necessidades específicas do local”, afirmou.

De acordo com o secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes, a implementação do sistema binário de trânsito é importante para direcionar o fluxo de veículos e deixar o trânsito mais ordenado e eficiente.

“Ao evitar os conflitos, conseguimos diminuir os riscos de acidentes e proporcionando mais segurança aos motoristas e aos pedestres, principalmente, aos alunos da UMEF Edson Tavares de Souza”, ressaltou.