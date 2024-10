Vila Velha: confira vagas para novos membros de Conselhos Tutelares

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Velha (COMCAVV) prorrogou o prazo das inscrições para participação no processo de escolha para membros do Conselho Tutelar. Os interessados têm até o próximo dia 21 de outubro para participar do pleito.

Os novos conselheiros irão trabalhar no quadriênio 2024/2028, com uma carga horário de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.600,00, mais plantões remunerados. Mas para participar o candidato deverá ler atentamente o edital para os documentos exigidos para inscrição.

Os selecionados vão atuar na Regiões 1,3 e 4 de Vila Velha. Os critérios e documentos para se inscrever estão no Edital 001/2024/COMCAVV.

Serviço

Prazo para inscrições: até 21 de outubro (segunda-feira)

Horário: 8 às 17h

Local: Casa dos Conselhos de Vila Velha

Endereço: Avenida Luciano das Neves, nº 430, Prainha

Telefone: (27) 99249 5189 (Casa dos Conselhos)