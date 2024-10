Sábado Rosa: Vitória realiza ação de promoção à saúde da mulher

Como parte da programação do Outubro Rosa, no próximo sábado (19), a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) realiza uma grande ação de promoção à saúde da mulher, o “Sábado Rosa”. A ação acontece das 7h às 15h, em todas as 29 Unidades Básicas de Saúde de Vitória.

O mês de outubro é dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, uma campanha fundamental para promover a saúde e o bem-estar das mulheres.

Serão realizadas ações voltadas à saúde da mulher, como agendamento de mamografias, realização de coleta de preventivo, avaliação para câncer de boca, atendimentos odontológicos, testes rápidos, exames laboratoriais, palestras sobre prevenção ao câncer de mama, vacinação para toda família, consulta médica, dentre outras atividades.

A iniciativa tem como objetivo intensificar os esforços para garantir o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama. O município de Vitória ampliou em 70% a oferta de exames de mamografia, passando de 10 mil para 17 mil exames ao ano. No mês de outubro a ampliação foi de 100%.

“Nós zeramos a fila para exame de mamografia. Neste mês de outubro, ampliamos em 100% a oferta, passando de 1.300 por mês para 2.600 exames. O Sábado Rosa é mais uma oportunidade, principalmente para as mulheres se cuidarem. Queremos ampliar o acesso aos serviços de saúde àquelas mulheres que não conseguem ir ao serviço de saúde durante a semana”, disse a secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini.

Como ter acesso às mamografias em Vitória?

O município de Vitória segue as diretrizes do Ministério da Saúde e prioriza a realização do exame em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, e também realiza o exame em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos, que apresentem um ou mais dos fatores de risco indicados pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) e em qualquer outra faixa etária, no caso de haver qualquer achado suspeito.

Para ter acesso à mamografia, a mulher deve passar por uma consulta em sua unidade de saúde de referência.